Картина делового дня: запуск 4G, апелляция Газпрома и крупные расходы украинцев

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 30 марта.

Главное

Два из трех крупнейших мобильных оператора запустили 4G. Первым о запуске сообщил lifecell. Оператор подключил к 4G все областные центры Украины (кроме Донецка и Луганска), а также в Северодонецке и Краматорске. Практически сразу после него Vodafone заявил о запуске 4G в 20 городах, крупнейшими из которых стали Киев, Харьков, Днепр, Львов и Одесса. А вот Киевстар не смог похвастаться переходом на связь нового поколения. Как сообщили НВ Бизнес в пресс-службе компании, оператор планирует запустить 4G до 10 апреля.

Нацбанк решил изменить подход к формированию курса гривни. НБУ планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching - нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах. Основными преимуществами проведения валютных интервенций через Matching является анонимность, минимизация риска "субъективности" и оперативность.

Госкомпании из топ-100 увеличили прибыль почти на 35%. Прибыль компаний в первом полугодии 2017 года увеличилась до 32,6 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Лучший финансовый результат показали Нафтогаз Украины, Центрэнерго, Укрэнерго, Администрация морских портов Украины и Энергоатом. Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика.

В Нафтогазе спрогнозировали сроки взыскания штрафа с Газпрома. Компания планирует начать процесс взыскания долга в $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража уже в апреле, сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко. Предполагается, что процесс взыскания может занять до полугода.

В Украине сократилось количество проблемных кредитов. По состоянию на 1 марта 2018 года доля недействующих кредитов в банковской системе Украины составила 56,2%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в январе. Часть нерабочих кредитов в государственных банках за месяц уменьшилось на 0,08 п.п. – до 72,1%.

НАБУ закончило расследование миллионного хищения Минобороны. Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование хищения 149 млн грн при закупке Министерством обороны топлива в компании Трейд Коммодити. Подозреваемым лицам и их защитникам открыто материалы досудебного расследования для ознакомления.

Новости компаний

В Киеве появится новый ТРЦ. Будэкосервис до третьего квартала 2019 года планирует построить на Троещине торгово-развлекательный центр на месте действующего ТЦ Сириус. Новый ТРЦ будет состоять из пяти уровней, включать кинотеатр на шесть залов, развлекательную зону и супермаркет на цокольном этаже.

Крупнейшие мировые пивные компании закончили слияние в Украине. Концерн Anheuser-Busch InBev и лидер на рынке Турции Anadolu Efes завершили слияние бизнесов на территории России и Украины в равных долях. Производственная сеть объединенной компании будет состоять из 11 пивоваренных заводов и трех солодовенных комплексов в России и трех пивоваренных заводов в Украине.

Ryanair хочет открыть в Украине базу с украинскими инженерами. Ирландский лоукостер намерен в перспективе инвестировать средства в создание в Украине базы по техническому обслуживанию и ремонту его самолетов, которая станет одной из дочерних структур авиакомпании.

Газпром обжаловал решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа. Речь идет о решении Стокгольмского арбитража, который обязал российского монополиста заплатить украинскому Нафтогазу $4,6 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Газпром настаивает, что при вынесении решения были допущены нарушения. Иск подан в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

В Львовской области пробурят больше десятка газовых скважин. Львовгаздобыча планирует открыть 13 новых скважин, сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Ростислав Замлинский. По его словам, в течение трех месяцев 2018 наблюдается рост добычи газа в сравнении с прошлым годом. За год область добывает почти 700 млн куб. м газа.

ОККО вышла на рынок электроэнергии. Помимо поставок электроэнергии, холдинг намерен также заниматься ее производством из возобновляемых источников. В компании также заявили о готовности начать торговлю электроэнергией на рынке Украины уже в ближайшие месяцы. Сейчас компания завершает процедурные работы и начала предварительные переговоры с потенциальными партнерами.

Tesla отзывает более 120 тысяч электромобилей. Под отзыв подпадают Model S, выпущенные до 2016 года. Причина отзыва — возможная коррозия болтов усилителя руля из-за контакта с солями кальция или магния, которые во многих странах мира входят в состав противогололедного реагента.

Порошенко одобрил моратории на банкротство Черноморнефтегаза в аннексированном Крыму. Введение закона будет способствовать нормализации деятельности государственного Черноморнефтегаза, а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.

Цифра дня

2,5 трлн грн

Составили расходы украинцев, что на 26,8% больше, чем годом ранее.

Цитата дня

Президент мобильного оператора Киевстар о том, почему компания отложила запуск связи нового поколения:

“Быстро – не всегда значит качественно. Мы планируем запустить 4G до 10 апреля”.