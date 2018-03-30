Украинский мобильный оператор запустил 4G во всех областных центрах Украины

Один из крупнейших мобильных операторов Украины lifecell первым в Украине запустил связь 4G во всех областных центрах Украины (кроме городов Донецк и Луганск).

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Также отмечается, что кроме областных центров связь появилась в Северодонецке и Краматорске.

Оператор уточняет, что в связи с тем, что связь 4G запущена в диапазоне 2600 МГц, который покрывает небольшие площади, но позволяет обеспечить высокую скорость большому количеству абонентов, связь не покроет всю территорию городов, а будет работать в местах большого скопления людей.

Для теста сети оператор предоставил абонентам неделю бесплатного пользования.

Напомним, что мобильный оператор Vodafone Украина планирует до 2 апреля запустить 4G-связь в 20 городах Украины.

Два крупнейших оператора, Киевстар и Vodafone, заявили, что в диапазоне 2600 МГц 4G-покрытие будет точечным. Базовые станции на этих радиочастотах имеют радиус действия около 500 метров. Обе компании заявили о намерении установить по 500 подобных станций в местах с наибольшим потреблением мобильного интернет-трафика.

Напомним, что 6 марта состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов - Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, затем идет Vodafone - 1,8 млрд грн, а lifecell - 795 млн грн.