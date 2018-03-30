Второй пошел. Vodafone запустил 4G в 20 городах

Один из крупнейших мобильных операторов Украины Vodafone запустил 4G-связь в диапазоне 2600 МГц в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе и других городах.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Всего в ближайшее время 4G заработает в 28 украинских городах, уточняет оператор. В первую очередь 4G появляется в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. Пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения от Vodafone можно в городах: Киев и города Киевской области: Бровары, Борисполь, Вишневое, Ирпень, Чабаны; Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.); Харьков, Купянск (Харьковская обл.); Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская обл.); Львов; Полтава; Сумы; Ивано-Франковск, Паляница, Яремче (Ивано-Франковская обл.); Ужгород, Мукачево (Закарпатская обл.); Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.); Луцк; Кропивницкий; Одесса, Лиманка (Одесская обл.); Херсон.

"Это только начало, первый этап строительства 4G. Сегодня мы запустили сеть в 20 городах, всего же, до старта 4G на частоте 1,8 ГГц летом, планируем поставить около 500 базовых станций в 2,6 ГГц по всей стране. Спектр 2,6 ГГц предназначен для увеличения емкости сети и дает возможность обслуживать одновременно большое количество пользователей. Поэтому мы начали включать 4G в хот-спотах – «горячих точках», где большая нагрузка на 3G-сеть. Изменения сразу будут ощутимы абонентами: в крупных городах не будет падать скорость в местах скопления большого числа пользователей. Это, как правило, центральные части городов, студенческие кампусы", – отметил технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунза.

Напомним, что ранее о запуске 4G во всех областных центрах Украины кроме Донецка и Луганска заявил оператор lifecell.

Два крупнейших оператора, Киевстар и Vodafone, заявили, что в диапазоне 2600 МГц 4G-покрытие будет точечным. Базовые станции на этих радиочастотах имеют радиус действия около 500 метров. Обе компании заявили о намерении установить по 500 подобных станций в местах с наибольшим потреблением мобильного интернет-трафика.

Напомним, что 6 марта состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов - Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, затем идет Vodafone - 1,8 млрд грн, а lifecell - 795 млн грн.