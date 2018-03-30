Украинцы потратили больше, чем заработали

В 2017 году доходы украинцев увеличились на 24,4% - до 2,4 трлн грн, а расходы на 26,8% - до 2,5 трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 21,3%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора на 6%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 43,6 тыс. грн.

Доходы населения (номинальные доходы) - это сумма денежных средств и материальных благ - заработная плата, прибыль и смешанный доход, полученные доходы от собственности, социальная помощь, социальные трансферты в натуре и другие текущие трансферты.

Располагаемые доходы - это номинальные доходы за вычетом налогов и других обязательных платежей, т.е. средства, используемые населением на потребление и сбережения.