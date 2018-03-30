Порошенко подписал закон о стабилизации Черноморнефтегаза в оккупированном Крыму

Президент Петр Порошенко подписал закон, который стабилизирует деятельность государственной нефтегазовой компании Черноморнефтегаз, которая находится на территории аннексированного Россией полуострова Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Документ предусматривает продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставляемыми на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве компании и прекращения производства по делам, до 1 января 2017 года.

Введение закона будет способствовать нормализации деятельности Черноморнефтегаз, а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.

Напомним, что 17 марта 2014 года власть аннексированного Россией Крыма национализировала имущество Черноморнефтегаза на территории полуострова и в пределах континентального шельфа.

Компания сохранила юридический статус на контролируемой Украины территории и в течение 2014-2015 годов занималась работой по восстановлению документов на право собственности на утраченные в результате аннексии Крыма активы.

В настоящее время Черноморнефтегаз, зарегистрирован в Киеве, принимает меры по налаживанию хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и формированием доказательной базы международных судов против Российской Федерации.

100% принадлежит Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины.

В июне 2017 президент Украины Петр Порошенко ветировал закон, который предусматривает мораторий на банкротство государственной акционерной компании Черноморнефтегаз до 1 января 2019 года.

В феврале 2018 глава компании Светлана Нежнова сообщила, что активы компании будут объявлены в международный розыск.