Пока без 4G. Киевстар объяснил, что ему помешало запустить связь нового поколения

Быстро – не всегда значит качественно, считают в Киевстар

Крупнейший украинский оператор мобильной связи – компания Киевстар - отложила запуск 4G в связи с подготовкой необходимой документации.

Об этом НВ Бизнес сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

"Киевстар, как законопослушная компания, ждет получения всей необходимой разрешительной документации, а также проводит дополнительные настройки сети, в связи с новыми требованиями контролирующих госорганов для запуска высококачественного 4G от Киевстар", - отметили в пресс-службе.

При этом оператор добавил, что планирует запустить 4G до 10 апреля.

"Быстро – не всегда значит качественно", - объяснили в Киевстаре.

Напомним, что ранее о запуске 4G во всех областных центрах Украины, кроме Донецка и Луганска, заявил оператор lifecell.

После него второй по величине мобильный оператор Украины – Vodafone также отчитался о запуске 4G в 20 городах.

Ранее два крупнейших оператора, Киевстар и Vodafone, заявили, что в диапазоне 2600 МГц 4G-покрытие будет точечным. Базовые станции на этих радиочастотах имеют радиус действия около 500 метров. Обе компании заявили о намерении установить по 500 подобных станций в местах с наибольшим потреблением мобильного интернет-трафика.

Напомним, что 6 марта состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов - Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, затем идет Vodafone - 1,8 млрд грн, а lifecell - 795 млн грн.