На западной Украине пробурят больше десятка новых скважин

В Львовской области в этом году откроют 13 новых газовых скважин.

Об этом сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Ростислав Замлинский, передает Укринформ.

"В прошлом году в области было введено в эксплуатацию 10 новых скважин, кроме того, совместно с облсоветом даны специальные разрешения на разработку пяти новых месторождений. Теперь планируем открыть еще 13 новых скважин", – сказал он.

По его словам, в течение трех месяцев 2018 наблюдается рост добычи газа в сравнении с прошлым годом. За год область добывает почти 700 млн куб. м. газа.

В целом компания Львовгаздобыча занимается эксплуатацией 40 месторождений на территории пяти областей Украины. При этом наибольшая добыча газа осуществляется во Львовской области. На этот год запланирован прирост добычи за счет современных технологий. За два последних года установлены новые компрессоры, приобретена высокопроизводительная техника, система бурения, идет обновление производства в рамках государственной стратегии 2020.

Напомним, что крупнейшая нефтедобывающая компания - полугосударственная Укрнафта пробурит две новые скважины на месторождениях во Львовской и Сумской областях.