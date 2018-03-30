Нафтогаз назвал сроки начала взыскания долга с Газпрома

Нафтогаз в следующем месяце может начать процесс взыскания с Газпрома долга

Нафтогаз Украины может начать процесс взыскания с российского монополиста - компании Газпром долга в $2,6 млрд во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма уже в апреле.

Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире 24 канала, передает агентство Интерфакс-Украина.

"[Процесс обращения в суды – ред.] может начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их", - сказал он.

По его словам, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время. При этом он уточнил, что Газпром пока еще не подал апелляцию на решение арбитража по транзитному контракту.

"С юридической точки зрения, даже если бы они уже подали апелляцию, она не останавливает исполнение решения арбитражного трибунала. Т.е. они должны заплатить нам эти деньги, а потом ждать полтора года пока их апелляция будет рассмотрена и принято соответствующее решение", - добавил он.

Витренко, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора Северный поток в швейцарском суде для взыскания долга.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Кроме того, 13 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал Газпрому в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российскую компанию. Украинское ведомство оштрафовало Газпром еще в 2015 году за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Позже министр юстиции Павел Петренко сообщал, что Украина разработала план, который поможет обеспечить выплату российским монополистом Газпромом Нафтогазу $2,6 млрд.

Министерство юстиции прогнозирует принудительное взыскание в ближайшее время штрафа с Газпрома по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Кроме того, по словам заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, сумма долга Газпрома перед Нафтогазом ежемесячно увеличивается на полмиллиона долларов из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража.