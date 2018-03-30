НАБУ завершило расследование миллионного хищения Минобороны

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило досудебное расследование хищения 149 млн грн при закупке Министерством обороны топлива в компании Трейд Коммодити.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

28 марта подозреваемым лицам и их защитникам открыто материалы досудебного расследования для ознакомления.

В НАБУ напомнили, что заместитель минобороны, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Фактический владелец коммерческого предприятия, поставляло топливо для Министерства обороны, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК.

Напомним, что 11 октября 2017 детективы НАБУ и САП задержали заместителя Министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевич.

Позже этим делом задержали уже четырех человек.

В связи с хищением средств, компании Трейд Коммодити заподозрили в причастности докорупцийнои схемы при закупке топлива для Министерства обороны.

16 октября детективы НАБУ задержали инвестора Трейд Коммодити Владимира Трофименко.

17 октября суд отпустил подозреваемого под личное обязательство с ношением электронного браслета.

24 октября стало известно о том, что суд арестовал 149,3 млн грн на счетах Трейд Коммодити в банке Пивденный.

13 ноября Соломенский райсуд Киева снял арест со 100% акций компании по ходатайству адвоката директора компании Вадима Майко.

14 ноября суд повторно арестовал 100% акций Трейд Коммодити.

24 ноября НАБУ объявило в розыск директора и основателя Трейд Коммодити Майко. Он пропал из поля зрения правоохранителей 19 октября 2017 года.

Позже НАБУ и САП обратились в Интерпол о международном розыске директора компании Майко.

Впоследствии экспертиза подтвердила хищения 149 млн грн при закупке Министерством обороны топлива в компании Трейд Коммодити.