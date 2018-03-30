В Украине завершили слияние крупнейшие в мире пивные компании

AB InBev и Efes завершили объединение бизнеса в России и Украине

Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и лидер на рынке Турции Anadolu Efes, завершили слияние бизнесов на территории России и Украины в равных долях.

Об этом сообщили в AB InBev, передает агентство Интерфакс-Украина.

Производственная сеть объединенной компании будет состоять из 11 пивоваренных заводов и трех солодовенных комплексов в России, а также из трех пивоваренных заводов в Украине.

В портфеле брендов AB InBev Efes будут международные и локальные марки - Spaten, Corona Extra, BUD, Velkopopovicky Kozel, Miller Genuine Draft, Hoegaarden, Старый мельник из бочонка, Клинское, Белый медведь.

"Мы уверены, что объединение наших бизнесов и экспертизы, разнопланового портфеля брендов и обширного ассортимента пива, который мы предлагаем нашим потребителям, позволит нам обеспечить рост компании и занять лидирующие позиции на российском и украинском рынках", - отметил президент AB InBev Efes Шпаков.

Совет директоров объединенной AB InBev Efes будет состоять из представителей обеих компаний в равном соотношении. Председателем совета станет Тунджай Озильхан, глава совета директоров Anadolu Group и Anadolu Efes. Управленческая команда будет работать под руководством Дмитрия Шпакова, президента AB InBev в России и в Украине, который займет позицию президента AB InBev Efes. Рой Корниш, генеральный директор Пивоварни Москва-Эфес, займет должность финансового директора.

Показатели объединенной компании будут консолидированы в отчетности Anadolu Efes. AB InBev не будет включать результаты в свою глобальную отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли.

Anadolu Efes ранее раскрыла структуру сделки: ее "дочка" Efes Breweries International N.V. вносит 99,9% долей Пивоварни Москва-Эфес в новую дочернюю компанию Efes - AB InBev Efes B.V. Затем AB InBev Western European Holding вносит в эту компанию свои российские и украинские активы, а взамен получает новые акции AB InBev Efes. После завершения допэмиссии Efes Breweries International и AB InBev Western European Holding будут владеть по 50% акций AB InBev Efes.

Оценка стоимости российских и украинских активов AB InBev в рамках сделки - $1,002-1,223 млрд (на основе метода дисконтирования денежных потоков). Активы Efes были оценены в $962 млн - $1,145 млрд, сообщала компания. Синергия от объединения оценивается в $80-100 млн в год за счет сокращения расходов.

Объединение операций в России и Украине укрепит конкурентные позиции брендов обеих компаний и создаст потенциал для будущего роста. Амбиции объединенной компании - стать лидером на рынках пива в России и Украине, отмечается в сообщении Efes.

Напомним, что в августе 2017 года крупнейший мировой пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) со штаб-квартирой в Бельгии и крупнейшая пивоваренная компания Турции Anadolu Efes (Efes) заключили соглашение о намерениях по объединению своего бизнеса на территории России и Украины в равных долях.

Предполагается, что сделка может быть закрыта до конца первого полугодия 2018 года. Все изменения вступят в силу после закрытия сделки, до этого момента AB InBev и Anadolu Efes продолжать работать как независимые бизнесы.

Ей предшествовала сделка по слиянию AB InBev и SABMiller, которая завершилась в октябре 2016 года и в результате которой AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes.

По данным агентства Интерфакс-Украина, Сан ИнБев Украина является одной и крупнейших компаний пивоваренного рынка Украины, занимая 30% украинского рынка. Ей принадлежат Черниговский, Харьковский и Николаевский заводы. Портфель пивных брендов состоит из глобальных торговых марок: BUD, Corona Extra, Stella Artois; международных: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, Beck's, а также локальных: Черниговское, Рогань, Янтарь, Жигулевское.

Компании Efes в Украине принадлежит пивоваренный завод в Донецке, который сейчас находится на неподконтрольной Украине территории. На сайте компании указано, что она потеряла контроль над этими мощностями с 1 февраля 2017 года.