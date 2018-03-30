Газпром подал апелляцию в споре с Нафтогазом о транзите газа

Российский монополист компания Газпром 29 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с Нафтогазом Украины по транзиту газа.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Газпром называет "существенные процессуальные нарушения, допущенные арбитрами при вынесении этого решения" основанием для подачи ходатайства.

Ранее Газпром подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с Нафтогазом по поставке газа.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

5 марта Газпром официально направил уведомление в Нафтогаз Украины о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.