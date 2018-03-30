Нацбанк изменит подход к формированию курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) меняет подход к валютным интервенциям на межбанковском валютном рынке для повышения прозрачности образования курса гривни.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Измененная стратегия НБУ предполагает осуществлять валютные интервенции в четырех формах - валютный аукцион, интервенция по единому курсу, запрос относительно наилучшего курса (в дальнейшем - интервенция по лучшему курсу) и адресная интервенция.

Также Нацбанк планирует в ближайшее время перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching - нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах (Bloomberg, Thomson Reuters и прочие).

Он предусматривает возможность для Нацбанка, как и для других участников рынка, мгновенно заключать сделки по купле-продаже иностранной валюты путем или выбором лучшего из анонимных котировок, имеющегося в функционале в определенный момент времени, или введение в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем акцептуются контрагентами.

Основным преимуществом проведения валютных интервенций через Matching является анонимность, минимизация риска "субъективности" и оперативность.

Таким образом, проведение валютных интервенций через Matching создаст условия для более рыночного, прозрачного и точного определения курса гривни на межбанковском валютном рынке.

Вместе с функционалом Matching Национальный банк планирует продолжить в случае необходимости осуществлять валютные интервенции и через те функционалы, которые использовались до сих пор.

Валютная интервенция - значительное разовое целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты. Валютная интервенция осуществляется для регулирования курса иностранных валют в интересах государства.