В Киеве построят новый ТРЦ

1 комментировать
Новый ТРЦ появится на ул.Драйзера, 21
Фото: rau.ua

Новый ТРЦ появится на ул.Драйзера, 21

Киевская компаний Будэкосервис, которая владеет киевским торгово-развлекательным центром (ТРЦ) New Way, планирует до третьего квартала 2019 года построить новый ТРЦ на Троещине.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

ТРЦ построят на месте действующего ТЦ Сириус по ул.Драйзера, 21.

Согласно проекту, общая площадь объекта составит 41,5 тыс. кв. м, арендная  – 34,5 тыс. кв. м.

ТРЦ будет состоять из пяти уровней, включать кинотеатр на шесть залов, развлекательную зону и супермаркет на цокольном этаже.

В компании отметили, что в ближайшее время начнут реконструкцию здания ТЦ Сириус. Компания также ведет переговоры с потенциальными арендаторами ТРЦ.

Будэкосервис создан в 2006 году, основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного и арендуемого недвижимого имущества.

Согласно данным Единого госреестра, участниками компании выступают Олег Кирилов (77,8%), экс-нардеп Верховной Рады Владимир Ландик (2,6%), Александр Караван (5%), Владимир Караван (10%), Николай Караван (2%), Ганна Старунова (2,6%).

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове