В Украине стало меньше проблемных кредитов

По состоянию на 1 марта 2018 года доля проблемных кредитов в банковской системе Украины составляла 56,2%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в январе.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Общий объем кредитного портфеля за февраль уменьшился на 1,4% - до 1,1 трлн грн.

По данным Нацбанка, часть нерабочих кредитов в государственных банках за месяц уменьшилось на 0,08 п.п. – до 72,1%.

В то же время НБУ уточняет, что за вычетом Приватбанка, где доля проблемных кредитов уменьшилась на 0,4 п.п. – до 86,7%, доля нерабочих кредитов госбанков снизилась на 0,1% - до 58,8%.

Соотношение нерабочих кредитов к кредитному портфелю иностранных банковских групп в феврале снизилось 0,8 п.п. - до 43,9%, банков с частным капиталом - на 1,04 п.п., до 24,8%, неплатежеспособных банков выросло на 1,6 п.п. - до 44,4%.

Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств по состоянию на 1 марта 2018 года составляла 29,4%, что на 0,51 п.п. меньше, чем месяцем ранее.

При этом общий объем таких активов за февраль уменьшился на 0,7% - до 2,2 трлн грн.

Напомним, что по данным НБУ, банковская система Украины в 2017 году установила мировой рекорд по размеру проблемных кредитов.

Отметим, что в 2018 году Нацбанк проведет оценку устойчивости 25 украинских банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковского сектора. Первый этап проверки будет включать проверку аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам.