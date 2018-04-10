Нафтогаз готовит новый иск против Газпрома

Государственный Нафтогаз Украины начал подготовку к принудительному взысканию с Газпрома $2,6 млрд в связи с отказом российского монополиста выполнять решения Стокгольмского арбитража. Кроме того, украинская сторона намерена подать новые иски.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза, передает Интерфакс-Украина.

"Мы начали работу для принудительного взыскания. Юристы готовят необходимые документы", - заявили в компании.

Также в Нафтогазе сообщили, что готовят новый иск против Газпрома с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны российской компании.

Ранее сообщалось, что Газпром подготовился к выплат полной суммы в $4,7 млрд штрафа по спору с Нафтогазом Украины.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

5 марта Газпром официально направил сообщение в Нафтогаз о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

21 марта Газпром подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с Нафтогазом по поставкам газа. Впоследствии компания также подала апелляцию в споре с Нафтогазом по транзиту газа.