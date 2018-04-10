Нафтогаз через суд потребует ареста европейских активов Газпрома

Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины хочет обратиться с исками в суды в Европе для ареста активов российского монополиста Газпром из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко в интервью Reuters.

"Нам (Нафтогазу - ред.) понятно, что они (Газпром - ред.) этого не сделают, поэтому мы начнем арестовывать газ и другие активы Газпрома в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе", - отметил Витренко.

Он добавил, что Нафтогаз не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется по украинской газотранспортной системе (ГТС) в европейских клиентов Газпрома.

"Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежной транзитной державой", - пояснил Витренко.

Он также предположил, что Газпром может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его новыми газопроводами. По словам Витренко, президент России Владимир Путин "хочет наказать Украину", а потому может прибегнуть к такому шагу.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

5 марта Газпром официально направил сообщение в Нафтогаз о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

21 марта Газпром подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с Нафтогазом по поставкам газа. Впоследствии компания также подала апелляцию в споре с Нафтогазом по транзиту газа.