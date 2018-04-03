Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ

Газпром предусмотрел в отчетности резерв на выплату полной суммы штрафа по спору с Нафтогазом Украины.

Об этом свидетельствует отчетность компании, сообщает Интерфакс.

Так, в балансе по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров.

"Таким образом, решение Стокгольмского арбитража сильнейшим образом повлияло на отчетность Газпрома за 2017 год по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли до символических 100 млрд рублей. В 2016 году прибыль головной компании была 411 млрд рублей. Рекордного показателя она достигала в 2011 году – 880 млрд рублей", – говорится в сообщении.

В конце марта зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что Газпром отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплаты $2,6 млрд в адрес Нафтогаза по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

5 марта Газпром официально направил уведомление в Нафтогаз Украины о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.