Газпром начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа

Российский монополист компания Газпром начал немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщил глава правления Газпрома Алексей Миллер, сообщает российская компания на своей Facebook-странице.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с компание Нафтогаз Украины", - сказал Миллер.

Также он добавил, что "решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам".

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.

Напомним, в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам, заявили в украинской компании 22 декабря 2017 года. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

В частности, украинская сторона добилась отмены требований Газпрома "бери или плати" на $56 млрд.

Кроме того, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для Украины, приобретаемого у Газпрома.

Суд также отказал Газпрому в требовании возложить на Украину обязанность платить за газ, который РФ самовольно поставляет на неконтролируемые территории Донбасса.

Впрочем, решением арбитража по контракту по поставкам газа, Нафтогаз должен выплатить Газпрому около $2 млрд задолженности за поставленный газ в предыдущие периоды.

В то же время еще ранее, в ноябре 2017 года, Газпром подал апелляцию об оспаривании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража относительно продажи-покупки газа.

В январе 2018 года украинская сторона предложила российскому монополисту провести взаимозачет штрафных санкций. Окончательные суммы расчетов между компаниями станут известны после второго решения суда - по контракту о транзите газа.

В свою очередь Европейский Союз намерен провести с Украиной и Россией трехсторонние переговоры относительно продолжения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему после финального решения Стокгольмского арбитража. Срок действия 10-летнего контракта на транзит между Нафтогазом и Газпромом заканчивается в 2019 году.

28 февраля, Нафтогаз Украины выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа.

Так, арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

В свою очередь, Газпром подтвердил решение Стокгольмского арбитража о компенсации государственной компании Нафтогаз Украины в сумме $4,6 млрд и выразил несогласие с данным решением.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста компанию Газпром платить за транзит по территории Украины 110 млрд куб. м газа ежегодно.

Отметим, что в Укртрансгазе сообщили, что российский Газпром с начала 2018 ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Кроме того, сегодня 2 марта, Нафтогаз Украины призвал украинцев уменьшить потребление газа в связи с нарушением российским Газпромом своих обязательств по транзиту газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.