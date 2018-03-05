Газпром инициировал новый спор с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже

Газпром направил уведомление в Нафтогаз о расторжении контрактов на газ

5 марта российский монополист Газпром официально направил уведомление в Нафтогаз Украины о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Сегодня [5 марта - НВ] в адрес Нафтогаза Украины официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж", - цитирует его РИА Новости.

"Мы пока не получили", - прокомментировала глава пресс-службы Нафтогаза Алена Осмоловская.

Позже главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко подтвердил получение уведомления от Газпрома.

При этом, он напомнил, что процедура предусматривает 30/45 дней (30 дней - для контракта на поставку, 45 дней - для контракта на транзит газа), в течение которых стороны должны попытаться прийти к согласию по спорным моментам. Однако, Нафтогаз не видит оснований для расторжения контракта на транзит, поскольку "соответствующие пояснения со стороны Газпрома выглядят неприемлемыми".

В то же время, отметил Витренко, Нафтогаз готов обсудить с Газпромом условия приближения положений транзитного контракта между компаниями к европейскому законодательству.

Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.

Напомним, в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Позже Нафтогаз призвал украинцев уменьшить потребление газа в связи с нарушением Газпромом своих обязательств по транзиту газа через газотранспортную систему Украины.

Отметим, что Минэнергоугля ввело временное ограничение потребления газа в Украине из-за дисбаланса в 15-20 млн куб. м в сутки.

2 марта компания Нафтогаз Украины подписала контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о срочных поставках газа после того, как российский Газпром отказался от поставок в Украину.

2 и 3 марта вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович провел консультации с украинской и российской стороной относительно газового спора.