В Англии сняли арест с активов Газпрома

Суд отменил приказ об аресте активов Газпрома в Англии и Уэльсе

Английский суд в четверг, 13 сентября, отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов российского монополиста – компании Газпром на территории Англии и Уэльса.

О таком решении сообщило управление информации компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Условием отмены приказа стало принятое Газпромом обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года. Слушания предварительно назначены на февраль 2019 года.

Арест активов в британской юрисдикции наиболее чувствителен для Газпрома, так как ограничивает его доступ к мировому финансовому рынку, ставя сделки по привлечению средств посредством еврооблигаций или клубных кредитов под угрозу заморозки по искам Нафтогаза Украины. В июне Газпрому пришлось отменить сделку по размещению евробондов в фунтах. Свои последние сделки на рынке двухсторонних кредитов монополия также предпочитает не делать достоянием общественности.

Приказ об аресте активов Газпрома на территории Англии и Уэльса был принят Высоким судом Англии и Уэльса 18 июня 2018 года по просьбе Нафтогаза в связи с принудительным исполнением решения Стокгольмского арбитража по спору о транзите газа от 28 февраля 2018 года.

Напомним, что накануне Апелляционный суд в Швеции удовлетворил просьбу Нафтогаза об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ему $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

14 июня Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежания принудительной выплаты долгов перед Украиной.

2 июля Газпром подал новый иск против Украины в Стокгольмский арбитраж.