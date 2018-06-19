Газпром нашел способ уклонится от выплат долгов Украине – Нафтогаз

Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины опасается, что российский монополист компания Газпром за время приостановки процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежание принудительной выплаты $2,6 млрд и процентов.

Об этом говорится в обращении украинской компании в Апелляционный суд Швеции, передает Интерфакс-Украина.

Также НАК аргументирует необходимость отмены приказа о приостановке процедуры исполнения решения арбитража.

Кроме того, в Нафтогазе считают, что на это, в частности, указывает факт отказа ряда дочерних компаний Газпрома сотрудничать с судебными исполнителями и готовность предоставлять им реестры.

Также отмечается, что в краткосрочный период подготовки НАК ходатайства об аресте зарубежного имущества Газпрома пять ее "дочек" заявили, что российская компания больше не является их владельцем. В Нафтогазе не считают это совпадением.

В другой части документа компания поясняет несостоятельность утверждений Газпрома о якобы вмешательстве в процесс принятия решения Стокгольмским арбитражем постороннего лица. В частности, Нафтогаз приводит свидетельство главного арбитра в разбирательстве между компаниями, который утверждает, что указанное российской компанией лицо не принимало участие в принятии какого-либо решения.

Также украинская компания ставит под сомнение соответствующие выводы привлеченного российской компанией лингвиста и использованной им программы, с помощью которых Газпром рассчитывает на отмену решения по транзитному контракту.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

14 июня Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе заявляли о планах оспаривать даное решение.