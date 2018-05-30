Швейцарские власти приняли меры в отношении Газпрома по требованию Нафтогаза

Швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста компании Газпром по требованию Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины о принудительном взыскании средств, выигранных в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

"Nord Stream 2 AG 29 мая получил постановление об аресте активов в рамках взыскания средств с Газпромом по требованию Нафтогаза Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания инициировала принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа.

Ранее СМИ сообщали, что Нафтогаз начал взыскание долга с Газпрома.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.