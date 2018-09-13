Суд Швеции возобновил взыскание $2,6 млрд долга с Газпрома

Апелляционный суд в Швеции рассмотрел аргументы НАК Нафтогаз и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром должен заплатить уже более $2,6 млрд.

Об этом написал коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей Facebook-странице.

"Мы еще раз доказали всем, что Газпром должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам...", - написал Витренко.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

14 июня Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежание принудительной выплаты долгов перед Украиной.

Позже Апелляционный суд округа Свеа в Швеции оставил в силе свой приказ, который приостанавливает взыскание с Газпрома $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

2 июля, Газпром подал новый иск против Украины в Стокгольмский арбитраж.