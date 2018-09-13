Суд Швеции возобновил взыскание $2,6 млрд долга с Газпрома

0 комментировать
Суд Швеции поддержал аргументы Нафтогаза
Фото:flickr/Philippe A

Суд Швеции поддержал аргументы Нафтогаза

Апелляционный суд в Швеции рассмотрел аргументы НАК Нафтогаз и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром должен заплатить уже более $2,6 млрд.

Об этом написал коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей Facebook-странице.

"Мы еще раз доказали всем, что Газпром должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам...", - написал Витренко.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

14 июня Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежание принудительной выплаты долгов перед Украиной. 

Позже Апелляционный суд округа Свеа в Швеции оставил в силе свой приказ, который приостанавливает взыскание с Газпрома $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

2 июля, Газпром подал новый иск против Украины в Стокгольмский арбитраж.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Олег Гавриш
Олег Гавриш Коррупция показывает зубы 1

Меня поразило беспрецедентное решение суда, позволяющее слушать телефоны, пеленговать место расположения и по-сути осуществлять слежку за автором и главредом программы Схемы Натальей Седлецкой, а также за журналистом Нового времени Кристиной Бердинских.

Олег Гавриш
Олег Гавриш Украинский агропром интересен инвесторам 0

Сегодня стало известно о продаже агрохолдинга Мрия саудовской компании SALIC. Что говорит о нескольких довольно важных трендах последнего времени в украинской экономике, которые фактически закреплены этой сделкой.

Виктор Шульга
Виктор Шульга Как выбрать подрядчика в альтернативной энергетике 0

Электростанции альтернативной энергетики уже давно заполонили Европу. Это не менее перспективный бизнес в Украине и, на первый взгляд, лакомый кусок для украинского предпринимателя.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове