Газпром через суд добился приостановки ареста активов. Нафтогаз будет оспаривать

В Нафтогазе назвали такое решение временным и намерены подать суду свои развернутые пояснения и контраргументы

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство российского монополиста Газпром и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между Газпромом и Нафтогазом Украины в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Об этом сообщил Газпром на своей странице в Twitter.

В Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины заявили, что решение суда Свеа о приостановлении принудительного исполнения является временным и было сделано без заслушивания Нафтогаза.

“Нафтогаз попросит, чтобы решение было отменено на основе решительных контр-доказательств, и ожидает, что его запрос будет предоставлен в ближайшее время”, - отметили в компании.

Ходатайство было подано Газпромом 7 июня в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками Нафтогаза до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК Нафтогаз Украины, в том числе, оснований для попыток ареста активов Газпрома за рубежом", - говорится в сообщении компании.

В Газпроме отмечают, что данное обстоятельство будет использовано Газпромом при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.

В соответствии с законом Швеции Об арбитраже приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркивают в компании.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.