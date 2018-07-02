Газпром подал новый иск против Украины в Стокгольмский арбитраж

Российский монополист – компания Газпром подала новый иск на расторжение действующих с Украиной газовых контрактов на поставку и транзит. Уже началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил глава правления компании Алексей Миллер, передает российское издание РБК.

Он добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины.

На вопрос о дальнейшем взаимодействии Газпрома и Нафтогаза в условиях сохранения транзита определенного объема газа через территорию Украины после 2019 года Миллер ответил, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

14 июня Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежание принудительной выплаты долгов перед Украиной.

Позже Апелляционный суд округа Свеа в Швеции оставил в силе свой приказ, который приостанавливает взыскание с Газпрома $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.