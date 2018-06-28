В Швеции суд встал на сторону Газпрома в споре с Нафтогазом. Украинская компания подаст дополнительное обращение

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свой приказ от 13 июня 2018 года, который приостанавливает взыскание с Газпрома $2,56 млрд в пользу Нафтогаза Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
В Нафтогазе отметили, что компания не имела возможности предоставить суду свои контраргументы. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением своей позиции и надеется на пересмотр последнего решения.
Украинская компания подчеркнула, что приказ Апелляционного суда округа Свеа касается только процеса взыскания в Швеции.
"Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, Нафтогаз продолжит свои действия по взысканию задолженности Газпрома в других юрисдикциях", - сказано в сообщении Нафтогаза.
Решение о взыскании с Газпрома в пользу Нафтогаза $4,63 млрд (за вычетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд российская компания осталась должна $2,56 млрд) было принято арбитражем Торговой палаты Стокгольма в феврале.
В конце марта Газпром обжаловал это решение в Апелляционном суде округа Свеа, а позже потребовал полной отмены решения по транзитному контракту.
Тем не менее в июне Коммерческий суд Лондона на основании решения Стокгольмского арбитража разрешил заморозить активы Газпрома на территории Великобритании.
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