В Швеции суд встал на сторону Газпрома в споре с Нафтогазом. Украинская компания подаст дополнительное обращение

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Нафтогаз: Приказ Апелляционного суда округа Свеа касается только процеса взыскания в Швеции

Нафтогаз: Приказ Апелляционного суда округа Свеа касается только процеса взыскания в Швеции

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свой приказ от 13 июня 2018 года, который приостанавливает взыскание с Газпрома $2,56 млрд в пользу Нафтогаза Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В Нафтогазе отметили, что компания не имела возможности предоставить суду свои контраргументы. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением своей позиции и надеется на пересмотр последнего решения.

Украинская компания подчеркнула, что приказ Апелляционного суда округа Свеа касается только процеса взыскания в Швеции. 

"Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, Нафтогаз продолжит свои действия по взысканию задолженности Газпрома в других юрисдикциях", - сказано в сообщении Нафтогаза.

Решение о взыскании с Газпрома в пользу Нафтогаза $4,63 млрд (за вычетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд российская компания осталась должна $2,56 млрд) было принято арбитражем Торговой палаты Стокгольма в феврале.

В конце марта Газпром обжаловал это решение в Апелляционном суде округа Свеа, а позже потребовал полной отмены решения по транзитному контракту.

Тем не менее в июне Коммерческий суд Лондона на основании решения Стокгольмского арбитража разрешил заморозить активы Газпрома на территории Великобритании.

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