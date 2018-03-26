Украина нашла способ заставить Газпром заплатить

У Украины есть план взыскания задолженности с Газпрома

Министерство юстиции Украины разработало план, который поможет обеспечить выплату российским монополистом Газпромом Нафтогазу Украины $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала Прямой.

"Что касается активов на территории других стран, у нас уже есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника", - сказал он.

Министр юстиции напомнил, что 100 млн грн уже взыскано с Газпрома в государственный бюджет Украины.

"У Газпрома очень много активов, и мы о них знаем, мы их идентифицировали... нам известно, в каких странах есть наибольшее количество активов. Они более чем покрывают долг, который есть у Газпрома перед Нафтогазом. Процесс выполнения такого решения достаточно простой и четкий", - добавил министр.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

5 марта Газпром официально направил уведомление в Нафтогаз Украины о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Кроме того, 13 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал Газпрому в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российскую компанию. Украинское ведомство оштрафовало Газпром еще в 2015 году за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.