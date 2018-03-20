Минюст арестовал все активы Газпрома в Украине

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что его ведомство наложило арест на все имущество российской государственной корпорации Газпром.

Общая сумма арестованного имущества составляет 100 миллионов гривен, передает DW.

"Мы уже взыскали часть средств - все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривень", - заявил Петренко.

Он отметил, что намерен добиваться такого же подхода к имуществу Газпрома в других странах, с которыми Украина подписала соглашения.

Напомним, в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Кроме того, 13 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал Газпрому в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российскую компанию. Украинское ведомство оштрафовало Газпром еще в 2015 году за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.