Собрание акционеров Мотор Сич сорвалось

Акционерное собрание крупнейшего производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок - компании Мотор Сич не состоялось.

Об этом сообщил представитель предприятия, передает Укринформ.

"Собрание, намеченные на 25 апреля, не состоялось из-за непредоставления регистратором реестра акционеров", – рассказал собеседник агентства.

Напомним, что в понедельник, 23 апреля, Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Мотор Сич.

По данным СБУ, иностранные владельцы компании осуществляют косвенную концентрацию контрольного пакета акций Мотор Сич, оформленного на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Правоохранители считают, что контрольным пакетом Мотор Сич завладели иностранцы, чтобы перенести производство, передать технологии и ослабить Украину.

Украинская биржа исключила акции Мотор Сич из биржевого списка. Вслед за ней решение о приостановлении обращения акций компании приняла киевская биржа ПФТС.

Отметим, что ранее в компании заявили об отсутствии угрозы срыва назначенных на 25 апреля годового собрания акционеров компании, учитывая проведение на предприятии следственных действий.

Мотор Сич – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АО Business House Helena (Панама). В 2017 году Мотор Сич увеличила прибыль на 52% (1,1 млрд грн) - до 3,1 млрд грн.