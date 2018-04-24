В поисках диверсантов. СБУ рассказала, в чем подозревает компанию Мотор Сич

Эксперты считают, что компания Мотор Сич является важным предприятием и не хотелось бы потерять имеющиеся технологии, и закрыть такой завод

Служба безопасности Украины в понедельник утром провела обыски в офисе компании, отделе ценных бумаг Мотор Сичи, подконтрольной народному депутату Вячеславу Богуслаеву, и местах проживания отдельных физических лиц.

Председатель наблюдательного совета компании Анатолий Малыш сообщил Радио НВ, что спецслужбы проводили выемку отдельных документов.

В СБУ заявили, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства о концентрации контрольного пакета акций предприятия, оформленного на шесть офшорных компаний и физическое лицо.

Правоохранители считают, что контрольным пакетом Мотор Сич завладели иностранцы, чтобы перенести производство, передать технологии и ослабить Украину.

В Мотор Сич назвали обыски СБУ частью плана по рейдерскому захвату предприятия. "То, что вчера происходило - это часть плана по рейдерскому захвату. Это серьезный удар по репутации. Сегодня я уже встречался с представителями некоторых стран и объяснял им, что это рейдерский захват", - заявил президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев и категорически отверг подозрения СБУ.

Это дело тянется еще с прошлого года. Причиной его открытия была продажа 56% акций Мотор Сичи китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Затем, в рамках ведущегося СБУ расследования Шевченковский районный суд Киева в сентябре арестовал 41% акции Мотор Сичи, которые хранятся на счетах компании Dragon Capital и принадлежат следующим компаниям: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама). Кто продал акции компании доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon следствию выяснить не удалось.

В Мотор Сич заявили, что продажа акций китайскому инвестору, а также сотрудничество с китайской стороной по организации лицензионного производства украинских авиадвигателей в КНР осуществляются в строгом соответствии с законодательством.

Выкуп китайцами акций Мотор Сичи не на пользу Украине, считает Михаил Жирохов, военный эксперт. Ведь совместные проекты с Россией, с которой украинская компания не может сотрудничать из-за санкций, будут реализовываться на территории Китая.

Таким образом, России не придется сотрудничать с Мотор Сич через "прокладку" - Оршанский авиаремонтный завод. По словам Жирохова, завод выполняет заказы на ремонт вертолетов для ВВС Беларуси и туда поставляются новые двигатели. Однако, это только один из путей поставок двигателей: “У Богуслаева есть легальное разрешение от Кабмина на поставку ограниченного количества двигателей для РФ”.

Так же считает Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследования армии, конверсии и разоружения. По его словам, должностные лица украинского предприятия пытались восстановить связи с Россией, в которой к 2014 году доля продукции предприятия достигала 30-50%.

По его словам, сотрудничество с Китаем могло бы решить эту проблему. Ведь при изготовлении двигателей в Китае, они будут выпускаться под брендом китайской, а не украинской компании и санкции на них не будут распространяться. "Двигатели могут экспортироваться в любую страну, с которой в КНР налажено военно-техническое сотрудничество, в том числе и в РФ", – говорит Пойта.

"Мотор Сич с одной стороны понять можно - такие вертолетные и самолетные двигатели тоже нужны только в РФ и КНР. Украина пока не может обеспечить полную загрузку предприятия", - добавляет Жирохов.

Впрочем, предприятие также является стратегически важным для обороноспособности Украины. Как говорит Жирохов, только Мотор Сич во всем СНГ имеет полный цикл производства вертолетных двигателей. "В РФ так и не смогли создать производство, которое бы заменило поставки из Украины, да и КНР тоже", - добавляет он.

В Центре исследования армии, конверсии и разоружения заявляют, что «вывоз» предприятия из Украины нанесет мощный удар по экономике. Ведь, предприятие владеет технологиями производства двигателей, которые на сегодня имеют лишь некоторые страны мира.

Впрочем, за обысками СБУ может стоять и простое желание заставить нынешних акционеров продать акции лицам, близким к силовикам, считает специалист отдела по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

“Здесь, скорее всего, коррупционный интерес, возможно, кто-то другой хочет купить Мотор Сич и через СБУ хочет на это повлиять. Возможно, и государственный интерес. Ведь компания Мотор Сич является важным предприятием и не хотелось бы потерять имеющиеся технологии, и закрыть такой завод”, - подытоживает он.