Украинская биржа остановила торговлю акциями Мотор Сичи

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Украинская биржа остановила обращение акций Мотор Сичи
Фото: pkf-polymer.com

Украинская биржа остановила обращение акций Мотор Сичи

Украинская биржа исключила акции крупнейшего производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок – компании Мотор Сич из биржевого списка.

Об этом свидетельствует соответствующий статус на странице компании на бирже.

При этом, на бирже отсутствует информация о дате и причине принятия данного решения.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в Мотор Сиче в Запорожье, обвиняя компанию в подготовке диверсии.

Мотор Сич - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АТ Business House Helena (Панама).

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