В Мотор Сич прокомментировали обыск на предприятии

На основании решения какой судебной инстанции проводятся следственные действия в компании не назвали

В компании Мотор Сич заявили об отсутствии угрозы срыва, намеченного на 25 апреля годового собрания акционеров компании, в связи с проводимыми на предприятии Службой безопасности Украины (СБУ) в понедельник следственными действиями.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета компании Анатолий Малыш, передает Интерфакс-Украина.

"С 7 утра прибывшая из Киева следственная группа СБУ проводит обыски в кабинетах должностных лиц компании. Представителями следствия проводится выемка отдельных документов компании", - сообщил Малыш.

Кроме того, он затруднился уточнить, на основании решения какой судебной инстанции проводятся следственные действия. "На данный момент эта информация у меня отсутствует. Надеемся, что проводимые следственные действия не поставят под угрозу срыва намеченное на 25 апреля годовое собрание акционеров", - подчеркнул он.

Отметим, что собеседник агентства также затруднился с оценкой вероятности взаимосвязи между проводимыми в понедельник на предприятии обысками с открытым в сентябре 2017 года по решению райсуда Киева расследованием СБУ о законности продажи контрольного пакета акций Мотор Сич собственнику китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

"Могу лишь предположить, что взаимосвязь между сегодняшними обысками и начатым СБУ в 2017 году расследованием есть: на сегодняшний день это расследование не завершено", - отметил Малыш.

Мотор Сич - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АТ Business House Helena (Панама).

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в Мотор Сиче в Запорожье, обвиняя компанию в подготовке диверсии.

Добавим, что Украинская биржа исключила акции Мотор Сич из биржевого списка. В след за ней, решение о приостановке обращения акций компании приняла киевская биржа ПФТС.