Еще одна биржа остановила торговлю акциями Мотор Сичи

Киевская биржа ПФТС приняла решение о приостановке обращения акций компании Мотор Сич.

Об этом биржа сообщила агентству Интерфакс-Украина.

Основанием для такого решения стало постановление Шевченковского районного суда Киева от 20 апреля 2018 года.

Однако соответствующее постановление пока отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, что ранее торговлю акциями Мотор Сичи остановила Украинская биржа.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в Мотор Сичи в Запорожье, обвиняя компанию в подготовке диверсии.

Мотор Сич - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АТ Business House Helena (Панама).