В СБУ объяснили обыски в Мотор Сич

В СБУ считают, что иностранцы планировали разрушить стратегический украинский завод

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (подготовка к диверсии) Уголовного кодекса по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения крупнейшего производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок - компании Мотор Сич.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным СБУ, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии.

Однако, для реализации этих намерений иностранцами совершено опосредованную концентрацию контрольного пакета акций Мотор Сич, который сейчас оформлено на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Сотрудниками спецслужбы во взаимодействии с Госфинмониторингом Украины установлено, что продажа контрольного пакета акций компании осуществлялся в адрес физлиц и компаний-нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем СБУ подозревает о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций.

Отмечается, что представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов.

В рамках указанного уголовного производства в 2017 году, согласно полученной постановлением суда, был наложен арест на пакет акций Мотор Сич в 56%, сообщили в пресс-службе.

С целью получения дополнительных доказательств в уголовном производстве сотрудники СБУ провели обыски в офисе компании, отделе ценных бумаг Мотор Сич и местами обитания отдельных физических лиц. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Мотор Сич - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АО Business House Helena (Панама).

Отметим, что Украинская биржа исключила акции Мотор Сич из биржевого списка. Вслед за ней, решение о приостановлении обращения акций компании приняла киевская биржа ПФТС.

В компании заявили об отсутствии угрозы срыва намеченного на 25 апреля годового собрания акционеров компании, учитывая проведение на предприятии следственных действий.