СБУ пришла с обысками в Мотор Сич, обвиняя компанию в подготовке диверсии

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит следственные действия у крупнейшего производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок – компании Мотор Сич в Запорожье.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, на предприятии проводятся обыски.

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Обыски в компании проводятся в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-центре СБУ.

"В настоящее время проходят следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.14 и ст.113 Уголовного кодекса Украины (подготовка к диверсии)", - отметили там.

Следственные действия проводятся на основании определения суда.

Обыски в Мотор Сичи начались в понедельник рано утром. По словам работников предприятия, сотрудники СБУ, прибывшие из Киева, одновременно зашли в заводоуправление предприятие, Мотор-банк, а также вошли в производственный корпус, якобы перепрыгнув через турникеты на главной проходной, в результате чего произошли потасовки с заводской охраной.

В настоящее время люди в камуфляже и с закрытыми лицами находятся внутри и возле здания, где располагается управление по закупке материалов и агрегатов, а также в отделе ценных бумаг предприятия. Комментариев журналистам они не дают.

В пресс-службе Мотор Сичи сообщили, что руководство завода, возможно, позже прокомментирует ситуацию.

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Напомним, что в 2017 году Шевченковский районный суд в целях обеспечения государственных интересов удовлетворил ходатайство СБУ о наложении ареста на 41% акций компании Мотор Сич.

Ранее сотрудники Генеральной прокуратуры выявили присвоение менеджментом Мотор Сичи 350 млн грн.

Мотор Сич - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АТ Business House Helena (Панама).

В 2017 году Мотор Сич увеличила прибыль на 52% (1,1 млрд грн) – до 3,1 млрд грн.