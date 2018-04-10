МАУ пригрозила подать в суд из-за Ryanair

Если решение о слотах в Борисполе навредит интересам МАУ, компания пойдет в суд

Крупнейшая украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) может подать в суд в связи с выходом на рынок ирландского лоукостера Ryanair, если ее жалобы на слоты международного аэропорта Борисполь не будут рассмотрены.

Об этом сообщил президент МАУ Юрий Мирошников, передает Reuters.

Он отметил, что Ryanair начал продавать билеты на рейсы в киевский аэропорт Борисполь без согласования расписания.

“Слоты, которые они предполагают получить, все заняты украинскими международными рейсами, транзитными рейсами, где время стыковки очень важно, где мы знаем, что инфраструктура аэропорта в эти пиковые часы является для нас узким местом”, - объяснил он.

По словам Мирошникова, если решение о слотах навредит интересам МАУ, компания будет защищать свои интересы в суде. В авиакомпании заявляют, что выступают за конкуренцию, но при условии, что она справедлива.

При этом, в Ryanair сообщили, что расписание лоукостера было составлено вне пиковых часов в аэропорту Борисполь.

“Истерические заявления МАУ с ее высокими тарифами - это еще один пример их желания блокировать конкуренцию, а не давать украинским клиентам низкие тарифы, которые они действительно хотят”, - отметили в Ryanair.

Ранее гендиректор аэропорта Павел Рябикин заявлял, что Ryanair запустил продажу билетов на время прилета в Киев, которое не подтверждает аэропорт.

По его словам, временные промежутки, которые компания указывает в системе продаж как время вылета из Борисполя, не могут быть предоставлены аэропортом, так как они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов.

Он также отметил, что Ryanair еще не запросил в аэропорта слоты.

Рябикин также заявлял, что Ryanair потеряет скидки в аэропорту Борисполь, если не будет наращивать пассажиропоток. По его словам, приход в Украину лоукостера отрицательно отразится на финансовых показателях аэропорта в 2018 году.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.