Ryanair начал продажу билетов без согласования с аэропортом Борисполь

Авиакомпания указывает время, когда в аэропорту превышена пропускная способность

Ирландский лоукостер Ryanair запустил продажу билетов на время прилета в Киев, которое не подтверждает аэропорт Борисполь.

Об этом заявил гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью liga.net.

По его словам, временные промежутки, которые компания указывает в системе продаж как время вылета из Борисполя, не могут быть предоставлены аэропортом, так как они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов.

"В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали”, - сказал Рябикин.

Он также отметил, что Ryanair еще не запросил в аэропорта слоты.

В свою очередь аэропорт направил письма авиакомпании, где указали блокированные временные отрезки, когда Борисполь не сможет обслужить лоукостер из-за повышенной загрузки.

Он добавил, что прилетая в пиковые часы, Ryanair создаст коллапс в аэропорту и физически не сможет прилететь и улететь за желаемые им 35 минут.

"Им (самолетам - ред.) придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.", - объяснил Рябикин.

Он считает, что проблему можно решить увеличив количество ежедневных рейсов из Борисполя до 15, тогда аэропорт сможет открыть терминал F под авиакомпанию.

Ранее Рябикин заявлял, что Ryanair потеряет скидки в аэропорту Борисполь, если не будет наращивать пассажиропоток.

Он также отмечал, что приход в Украину Ryanair отрицательно отразится на финансовых показателях аэропорта в 2018 году.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.