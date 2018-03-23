В аэропорту Борисполь назвали условия скидок для Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair потеряет скидки в аэропорту Борисполь, если не будет наращивать пассажиропоток.

Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин, передает liga.net.

Он объяснил, что такие условия прописаны в соглашении между аэропортом и авиакомпанией.

"Мы сделали общие для всех (авиакомпаний - ред.) условия [...] Наши новые правила обслуживания стимулируют перевозчика наращивать емкости, частоты и увеличивать пассажиропоток", - отметил Рябикин.

По его словам, для того чтобы Ryanair не потерял прописанные в программе скидки, перевозчику необходимо ежегодно увеличивать пассажиропоток в Украину минимум на 100 тыс. пассажиров.

"Мы рады цифре 800 тыс. пассажиров, которую они декларируют, но насколько она у них получится не знаю", - отметил Рябикин.

Он также заявлял, что приход в Украину Ryanair отрицательно отразится на финансовых показателях аэропорта в 2018 году.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

ACI Europe была создана в 1991 году. Ассоциация объединяет более 500 аэропортов в 45 странах Европы.

Эти воздушные гавани генерируют более 90% пассажиропотока в Европе. Только три украинских аэропорта входят в объединение - Борисполь, Одесса и Харьков.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с лоукост-авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.