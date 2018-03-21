Украина договорилась с Ryanair - Гройсман

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили в пресс-службе правительства.

"Есть хорошая новость. Как мне сообщил Офис по привлечению и поддержке инвестиций, Министерство инфраструктуры, аэропорт Борисполь эффективно завершили переговоры с Ryanair", – рассказал он.

Гройсман ожидает, что к концу недели соглашение с Ryanair будет подписано.

Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает более 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов в сутки.

Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон-Дублин.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. "Будет в следующем году - 200%", - заявлял он в декабре, комментируя возможный приход Ryanair.

Кроме того, министр заявил, что до конца января украинцы услышат обнадеживающую информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair. 13 февраля он заявил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

15 февраля, Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года. Впоследствии в авиакомпании рассказывали, что Ryanair начнет выполнять полеты на украинском рынке с маршрута в Киев, а через некоторое время во Львов.

Напомним, 10 июля 2017 года Ryanair после длительных переговоров отменил планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Омелян заявил, что в отказе Ryanair от запланированного входа в Украину виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).