Приход Ryanair обернется потерями для Борисполя - глава аэропорта

Приход в Украину ирландского лоукостера Ryanair отрицательно отразится на финансовых показателях аэропорта в 2018 году.

Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин, передает liga.net.

"После переговоров (с Ryanair - ред.) в прошлом году мы очень сильно отшлифовали условия (обслуживания, - ред.) авиакомпаний в аэропорту Борисполь. Мы сделали общие для всех авиакомпаний условия. Действительно аэропорт недоберет в поступлениях", - заявил он.

По его словам, несмотря на то, что в 2018 году пассажиропоток аэропорта Борисполь увеличится, финансовый результат будет приблизительно такого же объема, как и в 2017 году.

Рябикин также объяснил, что нынешняя программа скидок авиакомпаниям на обслуживание пассажиров в аэропорту Борисполь базируется на стимулировании роста пассажиропотока, тогда как раньше аэропорт предлагал стимулировать открытие новых направлений.

Отметим, что по итогам 2017 года аэропорт Борисполь поставил новый рекорд пассажиропотока - обслужил 10,6 млн пассажиров, что на 22,1% больше в сравнении с 2016 годом.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

ACI Europe была создана в 1991 году. Ассоциация объединяет более 500 аэропортов в 45 странах Европы.

Эти воздушные гавани генерируют более 90% пассажиропотока в Европе. Только три украинских аэропорта входят в объединение - Борисполь, Одесса и Харьков.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с лоукост-авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.