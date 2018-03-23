Ryanair запускает полеты на 15 направлений из аэропортов Борисполь и Львов

Крупнейший в мире мире лоу-костер Ryanair и аэропорты Борисполь и Львов подписали соглашение, благодаря которому первые рейсы ирландской авиакомпании из Киева и Львова будут запущены по 15 направлениям уже в октябре.

Об этом сообщи президент Петр Порошенко на специальной пресс-конференции.

"Первые полеты самолетов компании Ryanair ожидаем в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру", - говорится в его сообщении в Twitter.

Авиакомпания Ryanair откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.