Стали известны цены на билеты лоукостера Ryanair из Украины

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Стали известны цены на билеты лоукостера Ryanair из Украины

Значительное количество билетов ирландского лоукостера Ryanair в Украине будет продаваться за €10.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей Twitter- странице.

Однако, как добавил президент Украины Петр Порошенко, средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. По его словам, компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

Кроме того, как Порошенко на пресс-конференции, посвященной приходу авиакомпании в страну, заявил, что Ryanair в октябре 2018 года запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова.

"Первые полеты самолетов компании Ryanair ожидаем в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру. Но самое главное, что эти полеты точно состоятся", - сообщил Порошенко.

Также Порошенко сообщил, что обратился к Ryanair с просьбой проанализировать возможности конкурентных перевозок внутри Украины.

Напомним, 10 июля 2017 Ryanair после длительных переговоров отменил планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине должен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).

В конце прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. "Будет в следующем году - 200%", - заявлял он в декабре, комментируя возможный приход Ryanair.

Кроме того, министр заявил, что до конца января украинцы услышат обнадеживающийинформацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair. 13 февраля он заявил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

15 февраля, Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года. Впоследствии в авиакомпании рассказывали, что Ryanair начнет выполнять полеты на украинском рынке с маршрута в Киев, а через некоторое время во Львов.

В системе ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair появились новые маршруты в графике и время отправления и прибытия из Украины в польские города. Известно также, что компаниязапустит 15 рейсов - из Киева и Львова в другие города Европы.

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