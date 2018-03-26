Чего ждать Украине от Ryanair. Исчерпывающие ответы

Украина стала 36-й страной, с которой будет летать Ryanair - крупнейший в мире лоукост-авиаперевозчик. НВ Бизнес собрал пять фактов о самой авиакомпании, и ответил на пять самых главных вопросов о ее бизнесе в Украине.

1. Конкурент автобусов

Ryanair основана в 1985 году, название получила от имени своего основателя — ирландского бизнесмена Тони Райана (Tony Ryan). Лоукостером Ryanair стала не сразу, а только в 1991 году, когда было принято решение о реструктуризации и отказе от обычной модели работы. Ryanair перестала конкурировать с традиционными авиакомпаниями, начала летать из второстепенных и удаленных от городов аэропортов, заявив, что главным конкурентом рассматривает… автобусы. Бывают случаи, когда трансфер из аэропорта в город обходится дороже, чем сам билет на самолет.

2.Почему у Ryanair такие дешевые билеты

Цены на билеты Ryanair по большинству направлений колеблются в пределах 10-40 евро. Они такие низкие потому, что в них не учитываются сопутствующие услуги. Экономящая на всем, Ryanair отличилась тем, что первой в Европе ввела плату за еду на борту и плату за провоз багажа. Уже за ней последовали многие другие участники рынка. Одна из самых дорогих услуг – провоз багажа. Взять с собой в салон можно только ручную кладь – небольшую сумку, причем ее размеры меньше, чем у других авиакомпаний. Чемодан разрешается провозить только в случае, если вы оплатили 5 евро за приоритетную посадку при бронировании билетов.

3. Какими самолетами пользуется Ryanair

Ryanair пользуется преимущественно новыми самолетами, так как они более дешевы в обслуживании. До недавнего времени авиакомпания сотнями заказывала лайнеры только у одного производителя – Boeing. Но буквально неделю назад Ryanair объявила о том, что покупает австрийскую авиакомпанию Niki у австрийского гонщика "Формулы-1". Эта авиакомпания имеет 50 самолетов Airbus. Теперь ирландцам станет еще проще выбивать для себя скидки у производителя.

4. Стоячие места в самолетах

В 2009 году руководство компании удивило экстравагантным предложением – ввести стоячие места в самолетах. Но, пока, идея так и остается нереализованной. А в начале апреля 2010 года британский таблоид Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Ryanair опубликовал новость о том, что за пользование туалетами на борту лоукостера пассажирам придется доплачивать. В итоге новость оказалась шуткой, хотя многими мировыми СМИ была воспринята всерьез.

5. Всеобщая ненависть

Ryanair часто попадает в рейтинги наиболее ненавистных брендов мира. Например, в 2008 году компания стала самым ненавидимым авиаперевозчиком в Великобритании. Но ущерба бизнесу Ryanair скверная репутация не наносит: число перевозимых лоукостером пассажиров постоянно растет, причем темпами, которым завидуют конкуренты. В начале 2017 года Ryanair была признана крупнейшей авиакомпанией Европы, обойдя немецкую Lufthansa. Главным конкурентом Ryanair сегодня является венгерская Wizz Air, а также итальянская Volotea и британская EasyJet.



Пять фактов о бизнесе компании в Украине

Но, что ждать Украине от бизнеса Ryanair? Что стояло за сорванным договором осенью прошлого года? И как приход авиакомпании повлияет на авиарынок? НВ Бизнес нашел ответы на эти вопросы.

1. Когда Ryanair начнет летать и сколько это будет стоить?

Полеты из Украины начнутся с октября месяца, то есть через полгода. Летать компания будет из двух аэропортов – Борисполь и Львов. Полеты будут проводиться в 15 стран, в основном по тем же направлениям, что и у WizzAir, однако цена билетов будет ниже. Самые дешевые билеты можно будет приобрести по 10 евро.

2. Зачем Украине вообще Ryanair?

Как прогнозирует руководитель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, это принесет порядка одного миллиона пассажиров дополнительного траффика. «Аэропорт Борисполь – один из самых быстро растущих в Европе со своими 20% роста. Но если взять соотношение количества населения нашей страны в 40 миллионов и количества пассажиров в стране – это 16 миллионов, то это очень мало. В Польше это соотношение в два раза больше», – говорит Ковалив.

Власти надеются на то, что Ryanair будет работать над внутренними перевозками в Украине, что облегчит передвижение в стране. «Сегодня у нас есть опция доехать за 12 часов на автомобиле на восток или запад страны из Киева. Но, у нас нет опции за 20-30 евро и пару часов долететь, например, в Ужгород, Черновцы или Ивано-Франковск. Мы надеемся, что она появиться после прихода Ryanair», – говорит руководитель офиса Национального инвестиционного совета.

3. Ryanair уже один раз не договорилась с властями. Почему договорились сейчас?

Ryanair известен очень жесткими требованиями к аэропортам своего пребывания. Изначально выставленные ею к Борисполю условия были чересчур жесткими и возмутили Международные авиалинии Украины, которые активно сопротивлялись приходу лоукостера.

Все это совпало с переменами на мировом авиарынке. Так, имела место забастовка пилотов, когда были аннулированы более миллиона билетов. В Европе обанкротился Air Berlin на самом высокомаржинальном рынке в Германии, где до этого позиции Ryanair не были так сильны. Поэтому тогда Ryanair решил сосредоточиться на более насущных проблемах. Подлили масла в огонь и украинские политики, которые давили на участников процесса.

Впрочем, переговоры возобновились уже через месяц после срыва первого соглашения. В итоге обе стороны пошли на довольно существенные уступки. Борисполь снизил тарифы, были пересмотрены определенные условия обслуживания в аэропорту, причем не только для Ryanair, но абсолютно для всех. С другой стороны, Ryanair отказался от своих самых одиозных требований, таких как получение бесплатных участков земли, получения бесплатно мест под такси и парковку. Эти требования противоречили украинскому законодательству.

4. Что будет с МАУ после прихода Ryanair?

Пока МАУ только выиграла от этого. Прежде всего, благодаря переговорам с Ryanair был снижен базовый тариф для всех перевозчиков, а также была установлена точная градация скидок, которая привязана к объему перевезенных пассажиров. Чем больше перевезешь пассажиров, тем больше скидка. Естественно, наибольшую скидку получит МАУ, как основной перевозчик.

Наконец, была узаконена скидка на открытие новых направлений. МАУ в этом году заводит новый флот, самолеты Боинг-777. Перевозчик получает скидку на новые направления: полеты в Торонто и Шанхай.

5. А изменится ли в аэропортах хоть что-то от прихода Ryanair?

То, что увидят пассажиры, – это снижение цен на билеты уже к концу года. То, что пассажир сразу не заметит, но что почувствует рынок, – ужесточатся требования к обслуживанию самолетов. Уже сейчас по тому расписанию, которое заявлено на сайте авиакомпании, их самолеты будут разворачиваться за 25 минут. Такого жесткого дедлайна украинские аэропорты еще не знали. Если государственные аэропорты научатся вкладываться в этот дедлайн, этим смогут воспользоваться и другие авиакомпании.