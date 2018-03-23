Аэропорт Одесса, внутренние рейсы и новые базы: что еще пообещал Ryanair

Лоукостер Ryanair изучит возможность открытия новых баз в Украине, помимо Львова и Киева, а также возможность запуска внутренних рейсов в стране.

Об этом сообщил CEO Ryanair Майкл О'Лири в ходе пресс-конференции, посвященной приходу авиаперевозчика в Украину, передает агентство Интерфакс-Украина.

Читайте также: Стали известны цены на билеты лоукостера Ryanair из Украины

"Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, возможно, не в столь отдаленном будущем, говорить даже об открытии баз не только в Киеве и во Львове, а также в других городах Украины", - сказал он.

По его словам, Украина становится очень привлекательной туристической точкой. "Мы ожидаем, что привезем сотни тысяч европейцев в Киев, во Львов, а со временем возможно в Одессу, в другие города", - добавил глава Ryanair.

Присутствующий на мероприятии президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Ryanair начнет полеты в октябре 2018 года и запустит рейсы по 10 направлениям из Киева, по пяти из Львова и в первый год работы перевезет 1 млн украинцев.

В свою очередь, О'Лири его поправил: "Мы не ожидаем, что будет миллион украинцев за первые 12 месяцев работы. 40% это будут европейские путешественники, которые будут приезжать в Украину. Ожидаем за первый год 850 тыс. пассажиров, а за второй год, возможно перейдем рубеж в 1 млн".

23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с лоукост-авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.