Ryanair купит новые Boeing для рейсов в Украину

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Компания закупит новые самолеты

Компания закупит новые самолеты

Ирландский лоукостер Ryanair в августе получит новые самолеты Boeing для выполнения рейсов из Украины, которые стартуют в октябре 2018 года.

Об этом сообщил CEO Ryanair Майкл О'Лири на пресс-конференции, посвященной приходу авиаперевозчика в Украину, передает Укринформ.

"У нас средний возраст самолетов около 5 лет. А сейчас мы закупаем у Boeing раз под Украине новые самолеты, они приедут где-то в августе. Украина будет иметь новейшие и самые широкие судна, кстати, у них будет больше места для ног", - сказал он.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с лоукост-авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев. 

Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает более 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов в сутки.

Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон-Дублин.

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