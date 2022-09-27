Ведется расследование. В районе утечек газа на Северном потоке произошли мощные подводные взрывы 27 сентября, 17:27 Место утечки газа на Северном потоке в Балтийском море (Фото:Минобороны Дании)

На маршрутах залегания трубопроводов Северный поток — 1 и Северный поток — 2 произошли два подводных взрыва.

Об этом заявил профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд, сообщает SVT.

По его информации, один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции.

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«Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гношё, которая зафиксировала эти данные», — заявил он.

По словам Лунда, информация о взрывах передана в Вооруженные силы.

Причины пока неизвестны, но датские власти предположили, что утечки на газопроводе могли произойти из-за диверсии. Ведется расследование.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что причиной падения давления на обеих нитках Северного потока-1 и одной нитке Северного потока-2 могла быть диверсия.

Издание, в частности, допускает, что организатором диверсии могла выступить РФ «под чужим флагом».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, также заявил, что нельзя исключать ни одну из версий, включая диверсию.

Как сообщалось, вслед за поломкой российского газопровода Северный поток-2, о которой стало известно 26 сентября, давление газа упало на на обеих нитках Северного потока-1.

В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Газопровод Северный поток-2 был достроен в 2021 году, заполнен техническим газом, но до начала полномасштабного российского вторжения не получил сертификацию немецкого правительства и не начал работать.

Газопровод Северный поток-1 был остановлен на техобслуживание в конце августа, после чего он так и не возобновил работу по выдуманным российской стороной причинам.