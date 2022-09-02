Разлили масло. Газпром полностью останавливает Северный поток 2 сентября, 19:56 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:ПАО Газпром)

Газпром полностью останавливает газопровод Северный поток по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний к работе оборудования. Компания заявила об утечке масла.

Как говорится в сообщении Газпрома, при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) КС Портовая, выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.

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«Обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Масло также обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха. Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens», — заявили в компании.



В Газпроме также отметили, что Ростехнадзор обнаружил неисправности и повреждения, которые не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

«В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», — заявили в Газпроме.



«Подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями № 075, № 076, № 120, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися сейчас в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», — добавили в компании.

«Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод Северный поток полностью остановлен», — резюмировал российский монополист.



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