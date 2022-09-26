Лопнул от безысходности. Северный поток-2 разгерметизировался в водах Дании, суда обходят опасный участок 26 сентября, 18:35 Одна из ниток Северного потока-2 разгерметизировалась в ночь на 26 сентября (Фото:Hannibal Hanschke / Reuters)

Газопровод Северный поток-2, который так и не был введен в эксплуатацию, разгерметизировался в исключительной экономической зоне Дании.

Эту информацию подтвердили компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG и морское управление Дании, сообщает Интерфакс.

«Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом 5 морских миль», — сообщила компания-оператор.

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Северный поток-2 был заполнен техническим газом в конце 2021 года.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки Северного потока-2 зафиксировал резкое падение давления на нитке А. О случившемся были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Морским судам посоветовали обходить район ЧП за пять миль.

Северный поток-2 — трубопровод из России в Европу протяженностью 1234 км и мощностью 55 млрд кубометров газа в год, построенный в обход газотранспортной системы Украины на дне Балтийского моря. Строить проект начали в 2018 году, уже после вторжения РФ в украинский Крым и Донецкую и Луганскую области.

В 2021 году строительство газопровода было завершено, однако немецкий регулятор так и не сертифицировал его на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинским границам. За два дня до начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года Германия остановила сертификацию проекта.

1 марта оператор газопровода подал заявление о банкротстве. По словам президента США Джо Байдена, США и Германия работают над тем, чтобы Северный поток-2 никогда не был запущен.

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