«Беспрецедентное разрушение». Сразу три нитки Северных потоков вышли з строя — газпромовские операторы газопроводов 27 сентября, 11:36 На обеих нитках Северного потока-1 внезапно упало давление газа (Фото:nord-stream.com)

Следом за поломкой российского газопровода Северный поток-2, на обеих нитках Северного потока-1 упало давление газа. ОБНОВЛЕНО В 11:36

Об этом сообщается на сайте компании Nord Stream AG, оператора Северного потока-1.

«Диспетчеры центра управления Северного потока-1 зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — говорится в сообщении.

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ДОПОЛНЕНО В 11:36: В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно. Об этом сообщает Интерфакс — Украина.

Напомним, газопровод Северный поток-2, который так и не был введен в эксплуатацию, разгерметизировался в исключительной экономической зоне Дании 26 сентября.

Ранее российский диктатор Владимир Путин отрицал причастность России к энергетическому кризису в Европе, заявив, что если Европейский Союз хочет больше газа, он должен отменить санкции, которые якобы препятствуют открытию газопровода Северный поток-2.

Как сообщалось, газопровод Северный поток-1 после техобслуживания (31 августа — 2 сентября) не был введен в строй. В Газпроме объяснили это якобы выявленными утечками масла в турбинах Siemens.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставками газа по Северному потоку будут продолжаться, пока не будут сняты санкции, препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода.