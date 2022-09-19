Аммиачные фантазии Путина. Газовый шантаж России в Европе провалился — началась новая игра 19 сентября, 21:07 Сюжет Эксклюзив НВ Диктатор Владимир Путин (Фото:Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Прикрутив газовый вентиль Европе, Кремль оказался в сложном положении. России попросту некуда продавать природный газ. Путин ищет запасной выход

Украина и Россия продолжают вести сражения не только на поле боя. РФ при посредничестве ООН пытается восстановить транзит аммиака через Украину. Но диалога пока не выходит. Владимир Зеленский дал понять, что это возможно только в одном случае: взамен РФ вернет наших солдат.

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«Я против поставок аммиака из РФ через нашу территорию. Я бы делал это только в обмен на наших пленных и предложил это ООН», — заявил Зеленский в пятницу в интервью Reuters. «Разве люди и аммиак — это одно и то же?!», — эмоционально отреагировал в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Аммиачная истерика Пескова стала следствием стратегического просчета Кремля, который уже стоит ему миллионы, а будет стоить миллиарды. Почему экспорт аммиака прямо сейчас настолько важен для России и как с ним связаны ООН, европейская безопасность и газопровод Северный поток?

Выстрел в ногу

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